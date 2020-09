Socialistas decidem sobre presidenciais a 24 de outubro em Lisboa

Carlos César, presidente do PS © Filipe Amorim/Global Imagens

A convocação já seguiu para os elementos da Comissão Nacional do Partido Socialista, chamados a participar na reunião a 24 de outubro, em Lisboa.

Será esse o momento escolhido pela direção do PS para assumir uma posição sobre as próximas eleições presidenciais e analisar os cenários sobre o próximo Orçamento de Estado.

Na última semana, o secretário-geral adjunto do PS José Luís Carneiro justificou que, para o PS, a prioridade tem sido "fazer face a uma das maiores crises sociais e económicas por que o mundo passou."

Na entrevista ao podcast do PS Política com Palavra, José Luís Carneiro elogiou "a boa cooperação institucional que houve com o Presidente da República, tanto no plano interno como externo" considerando que "permitiu virar a página da austeridade e garantir a estabilidade".