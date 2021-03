Sociólogo e independente. Bloco de Esquerda avança com Sérgio Aires no Porto

© Global Imagens

É sociólogo, independente, assessor no Parlamento Europeu e com um currículo dedicado ao combate à pobreza: Sérgio Aires vai ser o candidato do Bloco de Esquerda na corrida à Câmara do Porto.

O nome foi aprovado pela Concelhia do Bloco esta terça-feira à noite, mas ainda vai ter de ser aprovado pelos aderentes do partido no próximo sábado.

Com 52 anos, Sérgio Aires é natural de Massarelos e é licenciado em Sociologia pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

Com um currículo dedicado ao combate à pobreza, destacam-se a passagem pelo gabinete de investigação em Portugal da Rede Europeia Anti-Pobreza, entidade na qual exerceu as funções de coordenador até 2006. Mais tarde, entre 2012 e 2018, assumiu a presidência desta rede europeia.

Paralelamente, desde 2006, tem trabalhado como consultor independente nas áreas do combate à pobreza e da economia social, tendo dirigido o Observatório de Luta contra a Pobreza em Lisboa entre 2006 e 2018.

Nas europeias de 2019, foi o número 3 da lista bloquista e falhou a eleição, mas assessora os deputados do Bloco no Parlamento Europeu.

Este é o segundo nome avançado pelo partido para a corrida autárquica deste ano, tendo sido o primeiro o da deputada Beatriz Gomes Dias que concorre à Câmara de Lisboa.