Sócrates "bem-disposto" à entrada de interrogatório questiona fontes de jornalistas

Por Catarina Maldonado Vasconcelos 29 Outubro, 2019 • 14:32

À entrada do Tribunal Central de Instrução Criminal para o seu segundo interrogatório, José Sócrates não se alongou em comentários. "Vocês ainda estão por aqui", interrogou, dirigindo-se aos jornalistas. "Eu gostaria só de dizer o seguinte: estou muito bem-disposto", garantiu, ao mesmo tempo que pedia que o deixassem avançar.

O antigo primeiro-ministro disse que estava bem-disposto e que iria levar junto do juiz aquela que considera ser a verdade.

Sócrates deixou também críticas às "fontes" da comunicação social. "Li as primeiras páginas dos jornais", garantiu,"fico com a sensação de que as vossas fontes habituais estão um pouco - como dizer - desorientadas."

José Sócrates disse apenas que está muito bem disposto

Já o procurador do Ministério Público Rosário Teixeira respondeu com "não sei, não sei" a todas as perguntas dos jornalistas, negando-se desta forma a prestar esclarecimentos sobre o que espera para este segundo de quatro dias de interrogatório.

A sessão desta terça-feira deverá focar-se nos seis milhões de euros que José Sócrates alegadamente recebeu e que seriam provenientes do grupo Lena.