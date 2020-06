Sócrates e o TGV. "Não é um problema técnico, é um problema de preconceito político"

Portugal’s former prime minister Jose Socrates speaks to journalists as he leaves the Central Criminal Investigation Court after the second day to be questioned on, at his request, as part of the Marquis Operation, almost five years after being arrested for suspected money laundering, corruption, tax fraud and forgery, in Lisbon, Portugal, 29 October 2019. Jose Socrates, who was held in pre-trial detention for ten months and then 42 days under house arrest, is accused of three crimes of accepting bribes as a political office holder, 16 of money laundering, nine of forgery of documents and three of qualified tax fraud. MANUEL DE ALMEIDA/LUSA © LUSA

Um TGV ou um comboio de alta velocidade. O tema volta a estar em cima da mesa, depois de Rui Rio ter voltado a defender um "comboio com uma velocidade elevada, que seja um investimento muito mais reduzido" comparativamente ao TGV. José Sócrates, o grande impulsionador da ideia em Portugal, recorda um debate televisivo eleitoral do ano passado e ataca o líder social-democrata.

Num artigo de opinião no Diário de Notícias, o antigo primeiro-ministro aponta o dedo a Rui Rio, referindo que falou com "aquele ar de domínio técnico do assunto que torna tudo evidente e simples" e onde justificou que "o TGV só se justifica para cidades com distâncias entre si de mais de seiscentos quilómetros", dando como exemplo a ligação entre Paris e Bruxelas. O antigo governante começa por corrigir: "A distância entre estas duas cidades é de trezentos quilómetros e a distinção entre alta velocidade e TGV não existe."

Sócrates considera ser uma uma ideia "não só errada, mas também impossível" a de "melhorar o traçado da linha de modo a que o percurso entre Lisboa e Porto possa ser feito em menos de duas horas", justificando que seria necessário renovar a linha do norte para permitir "uma velocidade máxima de 210 km por hora (de modo a obter uma velocidade média de 163 km por hora)" e o que significaria, diz, "refazer 77% da linha".

"O custo estimado seria de 3000 milhões de euros para ganhar cinquenta minutos", sublinha. Apesar disso, acrescenta, a velocidade "dificilmente seria atingida em razão dos tráfegos heterogéneos - comboios rápidos, comboios urbanos e comboios de mercadorias, todos convivem na mesma infraestrutura".

José Sócrates acredita que estas razões explicam o "fracasso continuado do projeto da chamada modernização da linha do Norte", que levou a "investimentos elevados e a melhorias pouco significativas".

"Todavia, como julgo que está cada dia mais claro, o problema do TGV em Portugal não é um problema técnico mas político ou, melhor dito, um problema de preconceito político", salvaguarda o antigo governante, comparando o comboio de alta velocidade ao Alqueva e até ao novo aeroporto e referindo que há uma ideia de se ser "contra tudo o que seja projeto público, modernizador e ambicioso".

O antigo primeiro-ministro vai mais longe e diz mesmo que o problema "nada tem a ver com a comparação de alternativas, com o debate acerca dos custos e benefícios do projeto ou com as dúvidas da sua rentabilidade", mas sim com o governo que liderou.

"O problema reside no facto deste projeto se ter transformado numa bandeira daquele governo. A extraordinária história política do projeto vem do tempo em que a direita política começou por o defender, ainda no governo Durão Barroso. Depois, na oposição, resolveu criticá-lo e, mais tarde, já de novo no governo, decidiu suspende-lo, apresentando-o como símbolo de despesismo", aponta.

Neste seguimento, Sócrates diz que foi preciso "ir ainda mais longe", acusando o Ministério Público de ter feito o "trabalho sujo" por, "conscientemente", ter criminalizado o projeto, com a inclusão na Operação Marquês.

Sócrates explica que a acusação do Ministério Público é como o primeiro-ministro da altura terá "manipulado os ministros de modo a que fosse introduzida no contrato de concessão do TGV uma cláusula que daria ao vencedor do concurso um direito a ser indemnizado de forma desproporcional no caso de o contrato não obter o visto do Tribunal de Contas".

"Eis uma acusação que parece saída de um romance policial que tem a vantagem de ser escrito do fim para o princípio - há certamente um crime, resta agora descobrir qual. E quanto mais surpreendente melhor", afirma, reforçando que a cláusula "não resultou de nenhum impulso político, não é ilegal, não é prejudicial ao interesse público e resultou de uma negociação informada, diligente, racional e vantajosa para ambas as partes".