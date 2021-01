Maioria defende que ministra da Justiça não tem condições para continuar no cargo

A ministra da Justiça, Francisca Van Dunem © Miguel A. Lopes/Lusa

Por grupos políticos, só os eleitores do PS, da CDU e do PAN responderam com um "sim" à ministra. No PS, 59% dos inquiridos dizem que Francisca Van Dunem tem condições para continuar, no PAN são 57% e na CDU 51%. Do outro lado da barricada estão o PSD, o Chega, o Iniciativa Liberal e o Bloco de Esquerda, sendo que 80% dos eleitores do PSD quer a demissão da ministra, o mesmo dizem 90% de eleitores do Chega, 83% da IL e 56% do BE.

Esta pergunta foi feita a 69% dos 1183 inquiridos que disseram conhecer o caso do Procurador Europeu.

Outra pergunta desta sondagem foi se o Governo deve manter ou recuar na nomeação do procurador europeu: 64% dos inquiridos defende que o Executivo deve recuar na nomeação do magistrado José Guerra.

No entanto, o país está dividido quanto à importância deste caso. Para 45% dos sondados, este é um assunto "verdadeiramente importante" e outros 45% dizem que o tema "foi empolado por razões de luta política", com 10% a admitirem não saber ou não responderem.

Ficha Técnica

A sondagem foi realizada pela Aximage para a TSF JN e DN, com o objetivo de avaliar a opinião dos portugueses sobre o caso do Procurador Europeu.

O trabalho de campo decorreu entre os dias 9 e 15 de janeiro. Foram recolhidas 1183 entrevistas entre maiores de 18 anos residentes em Portugal. Foi feita uma amostragem por quotas, com sexo, idade e região, a partir do universo conhecido, reequilibrada por sexo e escolaridade. À amostra de entrevistas, corresponde um grau de confiança de 95% com uma margem de erro de 2,80%. A responsabilidade do estudo é da Aximage Comunicação e Imagem Lda., sob a direção técnica de José Almeida Ribeiro.