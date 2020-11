Sondagem. PS, PAN e Chega crescem, PCP estabiliza, PSD e BE descem

Rui Rio, presidente do PSD, que desce nas sondagens © DR

O PS volta a recuperar vantagem (37,2%) em relação ao PSD, aumentando para cerca de 13 pontos percentuais (pp) a distância em relação ao maior partido da oposição. O PSD, depois da subida no último mês, cai agora 3 pp para 23,9% de intenções de voto.

O trabalho de campo desta sondagem decorreu depois do polémico acordo político nos Açores entre o PSD e o Chega e na semana em que já era claro que o Bloco de Esquerda se preparava para votar contra o Orçamento de Estado apresentado pelo Governo de António Costa.

O Bloco de Esquerda surge em terceiro, mas perde cerca de 2 pp, regista 7,9% e tem logo a seguir o Chega, que sobe e está em quarto lugar, com 7,5% de intenções de voto.

Em quinto, o PAN sobe quase 2 pp para os 6,5% e ultrapassa a CDU, que se mantém estável com 5,7%.

A Iniciativa Liberal está em sexto lugar com 2,2% e, sem alterações, o CDS está em último lugar na tabela dos partidos com assento parlamentar com 1% de intenções de voto.

No capítulo da confiança para desempenhar o cargo de primeiro-ministro, António Costa leva vantagem (50%), enquanto Rui Rio permanece estável nos 18%.

Ficha técnica

A sondagem foi realizada pela Aximage para a TSF e o JN, com o objetivo de avaliar a opinião dos Portugueses sobre temas relacionados com a intenção de voto nas legislativas e avaliação dos líderes partidários. O trabalho de campo decorreu entre os dias 23 e 26 de novembro de 2020. Foram recolhidas 647 entrevistas entre maiores de dezoito anos residentes em Portugal. Foi feita uma amostragem por quotas, com sexo, idade e região, a partir do universo conhecido, reequilibrada por sexo e escolaridade. À amostra de 647 entrevistas, corresponde um grau de confiança de 95% com uma margem de erro de 3,90%. A responsabilidade do estudo é da Aximage Comunicação e Imagem Lda., sob a direção técnica de José Almeida Ribeiro.