"Step by step." Montenegro aposta em perda de confiança no PS e nas intenções de voto à direita

Luís Montenegro © Rodrigo Antunes/Lusa

Por Filipe Santa-Bárbara 16 Março, 2023 • 12:16

Não é todos os dias que Luís Montenegro se dirige ao grupo parlamentar, mas esta quinta-feira foi até à Assembleia da República fazer análise da situação política com a bancada realçando que o PSD está "step by step" (passo a passo) a conseguir consolidar-se acima do "score eleitoral".

De acordo com o que a TSF apurou, o líder do PSD começou por desvalorizar os números das sondagens, notando que "não é muito importante estar preocupado com isso", mas que há "tendências que têm de ser analisadas". E que tendência é essa? A perda de confiança dos portugueses no PS.

"A grande notícia para nós é que, de uma penada, podemos constatar que o PS está mais fraco e que a fraqueza do PS consiste na deslocação das intenções de voto para espaço político à direita", aponta Montenegro.

Realçando que o PS poderia ter perdido para a esquerda mas que tal não aconteceu, Montenegro realça que o PSD deve "ter tranquilidade suficiente" para com "perspicácia e inteligência" conseguir manter as intenções de voto daqueles que já são fiéis ao PSD e "ir buscar intenções de voto dos partidos à direita".