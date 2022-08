Subida do rating para A é "sinal de confiança" em Portugal

O ministro das Finanças, Fernando Medina © Mário Cruz/Lusa

O ministro das Finanças, Fernando Medina, disse esta sexta-feira que a melhoria do rating de Portugal pela agência DBRS para "A" (low) é um "marco" para a avaliação da dívida pública e um "sinal de confiança" internacional.

"Onze anos depois, Portugal volta a ter a sua dívida pública considerada como um investimento de qualidade dos grupos de notação A. Este é um marco para a avaliação da dívida pública aos olhos dos investidores e mais um importante sinal de confiança internacional em Portugal", afirma o Ministro das Finanças, em comunicado divulgado após o anúncio pela DBRS.

A agência de notação financeira alterou o 'rating' de Portugal de 'BBB' (alto) com perspetiva 'positiva' para 'A' (baixo), com perspetiva estável.

O governante português destaca que os "efeitos positivos nas taxas de juro da dívida soberana refletir-se-ão nos juros também suportados por empresas e famílias".

Fernando Medina acrescentou ainda que "Portugal continuará empenhado numa estratégia de contas certas, traduzida numa marcada redução de dívida pública que visa proteger Portugal da incerteza global, e na promoção do potencial de crescimento" da economia do país.

O Ministério das Finanças assinala que a DBRS se tornou assim a primeira agência de 'rating' a colocar o risco da dívida portuguesa nos níveis de A e depois de em fevereiro ter melhorado a perspetiva para 'positiva'.

"Num momento de elevada incerteza global, a decisão sublinha a confiança internacional que Portugal continua a conquistar com a estratégia financeira do Governo na gestão das contas públicas", refere.