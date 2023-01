Suspeito de ameaçar matar Marcelo fica em prisão preventiva

Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República © Rodrigo Antunes/Lusa

O suspeito de ameaçar Marcelo Rebelo de Sousa de morte vai ficar em prisão preventiva, na ala psiquiátrica do Hospital Prisional de Caxias.

À porta do tribunal, o advogado do suspeito, Nuno Rodrigues Nunes, considerou a decisão do tribunal "perfeitamente adequada".

"O tribunal foi equilibrado e tomou a melhor decisão. Isto não é um caso de polícia. É mais um caso de saúde mental que tem de ser tratado e o tribunal foi sensível a isso. Não o mandou para o estabelecimento prisional de Caxias, mas para o hospital prisional para ser acompanhado. Vai fazer mais exames e depois veremos a medida de coação adequada", disse o advogado.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve esta terça-feira, em Lisboa, um homem suspeito de ameaçar matar o Presidente da República.

As ameaças a Marcelo Rebelo de Sousa surgiram em outubro, numa carta enviada para a Casa Civil em que alegadamente era exigido o pagamento de um milhão de euros para não matar o chefe de Estado - com indicação da conta bancária para onde deveria ser feita a transferência do dinheiro - e que incluía ainda uma bala.