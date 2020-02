Suspender diretiva polémica da PGR "é um passo importante" para combater a corrupção

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, preside à sessão de encerramento do Ano Nacional da Colaboração, no âmbito da V Conferência Internacional sobre Governação Integrada, no Palácio de Belém, em Lisboa, 30 de janeiro de 2020. JOÃO RELVAS./LUSA © LUSA

Marcelo Rebelo de Sousa acredita que a decisão da Procuradora-geral da República, Lucília Gago, de suspender a polémica diretiva sobre o parecer do Conselho Consultivo em relação aos poderes hierárquicos é importante para esclarecer dúvidas e "combater a criminalidade, a ilegalidade e a corrupção".

"A Procuradora-geral da República deu um passo importante no sentido de, por um lado, esclarecer dúvidas que eram muitas e existiam, e por outro lado contribuir para uma distensão de uma magistratura que é muito importante porque sem um Ministério Público forte, coeso, com meios e em condições de perseguir a sua missão, não é possível aquilo que todos desejamos em Portugal que é o combate à criminalidade, ilegalidade e combate à corrupção", justificou o Presidente da República à margem do programa Artistas no Palácio de Belém, que esta terça-feira Jorge Martins.

O chefe de Estado lembra que estava em causa qual o "grau de conhecimento público e de acesso que os cidadãos podem ter às decisões tomadas relativamente a processos pendentes no Ministério Público". O parecer anterior "não desenvolvia essa matéria", o que suscitava "dúvidas, críticas e especulações sobre se poderia haver decisões secretas a que não houvesse acesso por parte dos cidadãos".

Assim, Marcelo Rebelo de Sousa mostra estar ao lado de Lucília Gago nesta decisão por acreditar que "permite ir ao encontro de dúvidas que suscitavam o parecer anterior e contribuir para o que é mais importante que é garantir MP possa garantir a sua missão".

Esta manhã, numa nota enviada às redações, ​​​​​​a Procuradora-geral da República, Lucília Gago, informou que suspendeu a diretiva relativa ao parecer do Conselho Consultivo sobre os poderes hierárquicos e pediu um parecer complementar ao Conselho Consultivo sobre o "regime de acesso ao registo escrito de decisões proferidas no interior da relação de subordinação hierárquica".