Suspenso 138.º curso de comandos, militar hospitalizado precisa de transplante de fígado

O Estado-Maior do Exército ordenou este sábado a interrupção do 138.º curso de comandos até ao apuramento do processo de averiguações àquela formação, na qual dois militares foram hospitalizados, um dos quais será sujeito a um transplante hepático.

"Por determinação do General Chefe do Estado-Maior do Exército, encontram-se interrompidas as atividades do 138.º Curso de Comandos, até se apurarem, com brevidade, mas com a máxima precisão, as conclusões do Processo Averiguações e da Inspeção Técnica Extraordinária aquela ação de formação militar", divulgou o Gabinete do Chefe do Estado-Maior do Exército.

O militar que se encontra internado na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital de Curry Cabral, "mantém-se numa situação estável, mas com assumida insuficiência hepática", pelo que "foi tomada a decisão médica de proceder a transplantação hepática, a ocorrer quando estiverem reunidas as condições técnicas e logísticas", informa a mesma nota.