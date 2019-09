Cristas cancela ação de campanha e reúne comissão executiva para discutir Tancos

© Otávio Passos/Lusa

Por Raquel de Melo com Catarina Maldonado Vasconcelos 27 Setembro, 2019 • 13:04 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Assunção Cristas defende que a questão de Tancos continua a ser "uma questão política", independentemente de todo o processo judicial que está a correr. A líder do CDS anunciou esta sexta-feira que a comissão executiva do partido vai analisar o caso que nos últimos dias ganhou novos contornos, e as declarações que entretanto foram proferidas pelas várias forças partidárias.

Pub Pub

"A nossa questão não é com o processo judicial, a nossa questão é política. Sempre dissemos que este assunto tinha um tratamento judiciário nos tribunais que nós obviamente respeitamos, e tem um tratamento político."

Pub Pub

Cristas, ouvida pela jornalista Raquel de Melo, revela que haverá uma comissão executiva do partido 00:00 00:00

Instada pelos jornalistas a comentar o facto de as questões políticas e judiciais se misturarem neste caso, e em plena campanha, Cristas reitera que há responsabilidades políticas que é preciso apurar, e lembra que continua a aguardar as explicações de António Costa.

"Nós propusemos uma comissão parlamentar de inquérito que chegou a conclusões muito relevantes. Agora, com os elementos que temos, as conclusões políticas são ainda mais graves", argumenta a líder centrista.



A comissão executiva do CDS, o núcleo mais restrito da confiança da presidente, reúne durante o dia de sábado, e haverá uma conferência de imprensa no final do encontro, que está agendada para as 11h30.