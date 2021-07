TC anula sanção aplicada pela jurisdição do PSD a Adão Silva

Adão Silva © António Cotrim/Lusa

Por Lusa 20 Julho, 2021 • 16:15 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Tribunal Constitucional anulou a sanção de advertência aplicada pelo Conselho de Jurisdição Nacional (CJN) do PSD ao líder parlamentar Adão Silva, de acordo com a decisão do acórdão a que a Lusa teve acesso esta terça-feira.

O líder parlamentar social-democrata entregou a 2 de junho no Tribunal Constitucional (TC) um recurso para anular a sanção de advertência aplicada pelo CJN do partido, considerando que o processo foi uma "sucessão de erros e incompetências".

"Decide-se conceder provimento ao pedido formulado, anulando-se se deliberação do CJN do PSD, data de 24/05/2021, que aplicou ao requerente Adão José Fonseca Silva a sanção de advertência", refere a decisão do acórdão datado de 15 de julho.

O CJN decidiu aplicar a sanção de advertência ao líder parlamentar do PSD por considerar que quer Adão Silva quer o presidente do partido, Rui Rio, (que não teve sanção) violaram os estatutos do partido por não terem dado seguimento a uma moção setorial aprovada em Congresso que pedia um referendo sobre a eutanásia.