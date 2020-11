"Tem de proteger a Constituição." Marisa Matias critica Marcelo pelo acordo do PSD com o Chega

Marisa Matias, candidata às Presidenciais de 2021 © Reinaldo Rodrigues/Global imagens

O acordo entre o PSD e o Chega para a aprovação de um Governo nos Açores continua a marcar a atualidade política nacional. A candidata presidencial do Bloco de Esquerda, Marisa Matias, aponta responsabilidades a Marcelo Rebelo de Sousa.

No Twitter, Marisa Matias sublinha que o atual Presidente da República "não vê como um problema a posse de um Governo dependente do Chega", e lembra que o representante da República no arquipélago responde diretamente a Marcelo.

A candidata às eleições presidenciais do próximo ano conclui que "o Presidente da República tem a obrigação de proteger a Constituição. Em relação aos Açores não está a fazê-lo".

O representante da República nos Açores indigitou no sábado o líder do PSD/Açores, José Manuel Bolieiro, presidente do Governo Regional, na sequência das eleições de 25 de outubro. A medida com a coligação PSD/CDS-PP/PPM (26 deputados) ter o apoio parlamentar do Chega (dois deputados) e do Iniciativa Liberal (um deputado), garantindo a maioria absoluta no hemiciclo regional.

O líder do PSD, Rui Rio, garantiu que não há qualquer entendimento a nível nacional com o partido de André Ventura, e acusou a esquerda de andar "de cabeça perdida, claramente a mentir aos portugueses".

Já esta terça-feira, o PS refere, em comunicado, "a existência de um compromisso nacional do PPD/PSD de que será apresentada no Parlamento uma proposta de revisão da Constituição tendo em vista uma "profunda reforma no sistema de justiça" e uma reforma do sistema político."

O PS acusa Rui Rio de "à linguagem dúplice para esconder a verdade dos portugueses" e salienta que o PSD é o primeiro partido da família social-democrata a patrocinar "propostas populistas e xenófobas".