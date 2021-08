Temido apontada como possível líder do PS. "O futuro não se sabe o que pode trazer"

António Costa e Marta Temido © LUSA

Por Catarina Maldonado Vasconcelos 29 Agosto, 2021 • 11:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Marta Temido, recém-militante, desviou as conversas sobre a possível liderança do PS, mas deixou claro que o futuro não está escrito: "O Partido Socialista tem um futuro cheio de possíveis soluções, com muitos jovens e muita energia." Foi o que constatou a ministra da Saúde, no rescaldo dos discursos que marcaram o primeiro dia do 23º. Congresso Nacional do partido.

Sorrindo, a ministra da Saúde admite que "o futuro é sempre uma coisa sempre ampla, que não se sabe o que nos pode trazer". No entanto, apressa-se a desmentir a possibilidade: "Embora isso seja uma ideia que ontem surgiu, que me fez sorrir, por aquilo que significa de apreço, não é por aí."

De momento, defende, no entanto, o que a população portuguesa quer saber são as soluções socialistas para o país.

Ouça as declarações de Marta Temido. 00:00 00:00

Protagonista de uma das maiores ovações do primeiro dia do congresso socialista, a "estreante" Marta Temido recebeu no sábado do secretário-geral do PS, António Costa, o cartão de militante. A ministra foi mesmo aplaudida de pé após o discurso que se centrou no reforço do SNS e nas dificuldades governativas decorrentes da pandemia. O Serviço Nacional de Saúde "hoje permanece como um dos principais instrumentos de combate às desigualdades e que superou tantas provas difíceis", assumiu.

Também à entrada para a Arena de Portimão neste domingo, outro dos rostos que Costa destacou dando um lugar na mesa do congresso, Ana Catarina Mendes revelou que espera ouvir de António Costa um discurso de esperança, no encerramento do evento.