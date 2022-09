Temido em estreia na despedida de Rio. Há dança das cadeiras no novo ano parlamentar

© Mário Cruz/Lusa (arquivo)

Por Francisco Nascimento 14 Setembro, 2022 • 15:48 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O regresso dos trabalhos na Assembleia da República (AR), depois das férias parlamentares, fica marcado por despedidas, regressos e estreias. Rui Rio deixa o lugar de deputado do PSD, aplaudido por todo o hemiciclo, e à bancada do PS regressam os antigos líderes da saúde: Marta Temido e António Lacerda Sales.

O antigo presidente do PSD já tinha anunciado nas redes sociais que "encerrava uma etapa na sua vida", deixando o lugar de deputado, agradecendo "a todos os que nele confiaram".

Augusto Santos Silva, presidente da AR, teceu elogios ao social-democrata. "Rui Rio tem uma carreira política ímpar, como deputado nesta assembleia e presidente na Câmara do Porto, assim como líder do maior partido da oposição. Nesta ocasião, em que renuncia ao seu mandato, quero deixar em meu nome e em nome de todos, um muito obrigado pelo serviço que tem prestado ao país", disse.

Ouça a reportagem da TSF. 00:00 00:00

O antigo líder do PSD foi aplaudido de pé pela bancada social-democrata, assim como por alguns deputados do PS, e mereceu também os aplausos das restantes bancadas. Mais tarde, recorreu ao Twitter para agradecer, "sensibilizado", as palavras de Santos Silva e a "ovação gratificante" que "a maioria do plenário" lhe dedicou.

Já do lado do PS, de forma discreta, senta-se a ex-ministra da Saúde, Marta Temido. A antiga governante ocupa o lugar no centro do hemiciclo, numa das últimas filas destinadas aos deputados. Também o antigo secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, regressa às funções de deputado.

Na tomada de posse de Manuel Pizarro, como novo "chefe" da saúde em Portugal, a antiga ministra revelou que ia assumir o lugar de deputada pelo distrito que a elegeu, o de Coimbra, "com muito orgulho e muita honra".