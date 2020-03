"Temos de preparar-nos para o pior, desejando que aconteça o melhor"

António Costa © Tiago Petinga/Lusa

O primeiro-ministro, António Costa, sublinhou, esta terça-feira, as incertezas sobre como será a evolução do surto de Covid-19 em Portugal. Em conferência de imprensa, o líder do Governo recordou que o número de casos de infetados pelo novo coronavírus em Portugal é ainda muito inferior, se comparado com outros países europeus, mas que devemos estar preparados para uma situação de epidemia.

António Costa apontou como possíveis explicações para o ainda menor número de portugueses infetados pelo novo coronavírus o facto de ter existido menos contacto com pontos de transmissão primária ou as condições climatéricas do território português, mas admite que o país pode, simplesmente, estar ainda numa fase inicial de ma epidemia semelhante às que atingiram os países vizinhos na Europa.

"Temos de preparar-nos sempre para o pior cenário, desejando que aconteça o melhor cenário", declarou o primeiro-ministro. "Devemos continuar a agir com determinação, com precaução, mas também com serenidade."

O governante que, esta quarta-feira, o Conselho Nacional de Saúde Pública irá reunir-se e proceder à recomendação, se necessária, de novas medidas de combate à Covid-19. Entre as questões que estão em cima da mesa está o adiantamento das férias da Páscoa em todas as escolas do ensino público, que poderão fechar portas mais cedo.

"Para já, não se justifica o fecho de todas as escolas. Se o Conselho Nacional de Saúde Pública assim o entender, a medida será tomada", disse o primeiro-ministro.

Resposta coordenada da União Europeia

António Costa enumerou, na conferência de imprensa desta manhã, os domínios nos quais os países da União Europeia deverão articular-se na resposta ao surto do novo coronavírus.

Em primeiro lugar, Bruxelas abriu um concurso comum para aquisição de equipamentos de proteçao individual, no qual Portugal está integrado, de modo a assegurar o provisionamento de todos os bens essenciais.

De acordo com o primeiro-ministro, esta necessidade impõe-se devido ao facto de alguns países terem, unilateralmente, adotado medidas de proibição da exportação desses produtos e de o fornecimento a partir da China, onde nasceu a Covid-19, ter sofrido uma quebra.

O primeiro-ministro sublinhou também a necessidade de um articulação ao nível europeu no que diz respeito às restrições de voos para locais onde há concentração da epidemia.

Portugal, à semelhança de outros países, já proibiu os voos para o norte de Itália, e aguarda agora informação sobre a necessidade de alargar a restrição a outras zonas.

Deverá também ser criada uma plataforma europeia para informação em tempo real das medidas que as autoridades de saúde de cada país têm vindo a adotar no combate ao vírus, potencializando a aprendizagem em ação e o apoio coletivo.

O início de uma epidemia económica?

A hipótese de "acrescentar à epidemia da doença uma epidemia económica" está no horizonte da Europa e, lembra António Costa, é imperativa uma ação imediata. "É essencial não agirmos tarde, como aconteceu em 2008, e agirmos com firmeza", declarou o primeiro-ministro.

Segundo o governante, on Eurogrupo deverá começar a trabalhar em "medidas de flexibilidade do pacto de estabilidade" e em iniciativas que permitam a "agilização da contratação pública", de modo a que o "investimento público possa contribuir decisivamente para a estabilização da situação económica do conjunto do espaço europeu e prevenir qualquer risco de recessão".

Serão ainda necessárias medidas de política de concorrência, de apoio, essencialmente, aos setores das transportadoras aéreas e do turismo, aqueles que estão a ser mais afetados pela epidemia, e medidas que não penalizem moratórias que os bancos possam conceder ao pagamento de dívidas das empresas, para que estas possam manter a sua atividade e não sacrificar postos de trabalho.

"Evitar contacto social não é ser mal-educado, é ser responsável"

António Costa voltou a relembrar a importância de que cada cidadão esteja vigilante e adote comportamentos preventivos perante o surto do novo coronavírus.

"Cada um de nós é o primeiro agente para travar o processo de contaminação", defendeu o chefe de Governo, sublinhado a importância de procedimentos como "lavar as mãos, evitar mexer com as mãos na cara, e evitar contactos sociais que não sejam necessários".

"Evitar cumprimentos efusivos não significa ser mal-educado, significa ser responsável", atirou o primeiro-ministro.

António Costa frisou que há que confiar nas autoridades competentes e especialistas e não adotar comportamentos avulsos.