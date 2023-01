Ministro do Ambiente tem "dúvidas sobre a necessidade da dimensão" da barragem do Alvito

O ministro do Ambiente e de Ação Climática, Duarte Cordeiro © Luís Forra/Lusa

A barragem no concelho de Alvito, prevista para regularizar os caudais da Bacia do Tejo, está projetada há mais de dez anos e esta terça-feira o ministro Duarte Cordeiro anunciou aos deputados da comissão parlamentar de Ambiente que vai aproveitar o concurso para a nova concessão da barragem do Cabril para lançar o novo desenho o de Ocreza.

"Nós temos neste momento, a propósito do fim da concessão da Barragem do Cabril e da decisão que tomámos de passagem para fins múltiplos desta barragem; procurámos com as Comunidades Inter-municipais do Tejo discutir as múltiplas soluções a considerar para o futuro da concessão da Barragem do Cabril", adiantou Duarte Cordeiro.

O ministro sublinha que vai haver um período transitório de prolongamento da concessão da barragem do Cabril, entregue à EDP, que depois resulta num modelo de concessão futura e nesse âmbito serão considerados um conjunto de investimentos, entre eles a nova barragem do Rio Ocreza.

Assim, "a nova concessão da Barragem do Cabril é a fonte de financiamento que nos permite naquele território financiar um conjunto de soluções para reforçar a resiliência hídrica do Tejo e vamos colocar no âmbito dessa concessão um conjunto de investimentos que estamos a considerar", defende.

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) "estudou um conjunto possível de soluções para colocar em discussão pública , entre as quais consta a barragem do Alvito, no rio Ocreza, onde temos dúvidas quanto à necessidade da sua dimensão", revela.

Por isso, "vamos colocar em discussão com o território qual será a dimensão adequada face aos objetivos a que se propõe".

Ocreza estava desenhada para ter dois mil hectares de área inundada e teria uma capacidade de armazenamento de 500 hectómetros cúbicos, como previa o ante-projeto de 2010.