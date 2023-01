© Tiago Petinga/Lusa

A V Convenção Nacional do Chega decorreu entre sexta-feira e este domingo e ficou marcada pela reeleição de André Ventura para presidente do partido e o regresso aos antigos estatutos, depois do chumbo pelo Tribunal Constitucional.

Foi mesmo o líder do partido a arrancar os maiores aplausos no evento que contou ainda com várias caras políticas da extrema-direita europeia.