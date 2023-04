"Temos uma posição clara." Governo nega "embaraço" com declarações de Lula sobre guerra na Ucrânia

O ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho © António Pedro Santos/Lusa

O ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, garante que o Governo não está embaraçado com a opinião do Presidente do Brasil, Lula da Silva, sobre o comportamento da União Europeia e dos EUA em relação à guerra na Ucrânia.

"Não é embaraço nenhum. Como é que nós podíamos estar embaraçados com as posições dos outros? Podíamos estar embaraçados com as nossas próprias posições, se elas o permitissem, mas as nossas posições são claras", sublinhou Gomes Cravinho.

O responsável pela pasta dos Negócios Estrangeiros lembra que Portugal tem uma posição clara sobre a guerra e que o Brasil é um país soberano.

"Temos uma posição muito clara. O Brasil é um país soberano, desenvolve também as suas posições. Sabe-se que não são posições perfeitamente homogéneas com as portuguesas, mas isso não impede minimamente a que haja entre Portugal e o Brasil uma relação muito forte, de grande proximidade e que terá agora, com a visita do Presidente Lula, uma nova oportunidade de intensificação", acrescentou o ministro dos Negócios Estrangeiros.

No sábado, o Presidente brasileiro defendeu, no final de uma visita à China, que "os Estados Unidos devem parar de encorajar a guerra" na Ucrânia e "a União Europeia deve começar a falar de paz".

O Parlamento acabou por marcar para o dia 25 de Abril asessão de boas vindas e Lula da Silva às 10h00 e, às 11h30, a sessão solene que assinala o 49.º Aniversário da Revolução de 1974 em Portugal, sem oposição do PSD.

A presença no Parlamento do Presidente do Brasil tem estado envolta em polémica desde que, em fevereiro, o ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, falou explicitamente num discurso de Lula da Silva na sessão solene da Revolução de Abril na Assembleia da República, assinalando o seu caráter inédito, o que mereceu a oposição de PSD, IL e Chega.

