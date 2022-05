"Tenha coragem." Moreira da Silva desafia Montenegro para debate

Jorge Moreira da Silva © Pedro Sarmento Costa/Lusa

Por Lusa 24 Maio, 2022 • 21:23 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O candidato à liderança do PSD Jorge Moreira da Silva manifestou esta terça-feira "perplexidade" pela "indisponibilidade" de Luís Montenegro para um debate e desafiou a "coragem" do adversário, afirmando-se "sempre disponível" para um frente-a-frente até ao fim da campanha.

"Estou sempre disponível. Só não consigo debater hoje [por estar nos Açores]. Vou para Lisboa às 06h30 [de quarta-feira]. Ainda espero que Luís Montenegro, que diz que gosta muito de debater e que não tem medo de debater com ninguém, tenha a disponibilidade e coragem para debater comigo", afirmou, após ser recebido no Palácio de Sant'Ana, em Ponta Delgada, pelo presidente do Governo Regional dos Açores.

Moreira da Silva disse não compreender como Montenegro "não conseguiu encontrar meia horita do seu tempo" para um debate, assegurando que "teria cancelado tudo o que fosse necessário" para o encontro com o opositor.

"Teria preferido fazer um debate. Tenho uma perplexidade com esta indisponibilidade de fazer um debate. Não me recordo de uma campanha eleitoral em que um debate fosse tão importante", justificou.

De acordo com o candidato, os "debates permitem comparar", pelo que um com Montenegro "permitiria uma clarificação por via da comparação de projetos".

Questionado sobre o facto de Montenegro se apresentar como um sucessor de Pedro Passos Coelho, antigo primeiro-ministro, Moreira da Silva considerou ser algo de "mau gosto".

O candidato afirmou ainda pretender que "o PSD volte a ser poder pelo seu próprio mérito", manifestando-se convicto de que os militantes social-democratas "estão a olhar além do imediato e a acolher a perspetiva de escolher alguém que não seja apenas um líder da oposição".

As eleições diretas no PSD realizam-se no sábado e o congresso do partido está agendado para 01 e 03 de julho, no Porto.