Tensão com Santos Silva? Chega diz que "não é questão de estratégia" e fala em "cruzada" contra o partido

O deputado do Chega, Pedro Pinto © António Pedro Santos/Lusa

Por Nuno Domingues com Carolina Quaresma 15 Setembro, 2022 • 08:58 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O líder parlamentar do Chega, Pedro Pinto, garante que a tensão entre o grupo parlamentar do Chega e o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, "não é uma questão de estratégia".

"A tensão existe porque Augusto Santos Silva está numa cruzada contra o Chega. Santos Silva faz o papel de líder parlamentar do Partido Socialista, esqueceu-se que é presidente da Assembleia da República e o que está a fazer é oposição ao Chega", explica, em declarações à TSF.

Pedro Pinto dá o exemplo de uma situação que aconteceu na quarta-feira, quando o projeto do Chega sobre a castração química "desapareceu misteriosamente" após a conferência de líderes.

"Ontem na conferência de líderes foi posta na súmula o nosso projeto de castração química e depois, misteriosamente, desapareceu. Quando recebemos, em pleno plenário, o que vamos discutir no dia 7 de outubro, o nosso projeto de castração química desapareceu. Isto não pode acontecer. O projeto foi agendado e depois de ser agendado, saíram as notícias, e desapareceu", conta.

Ouça aqui, na íntegra, a entrevista com Pedro Pinto, conduzida pelo jornalista Nuno Domingues 00:00 00:00

"Tudo o que seja bom para os portugueses, estamos dispostos a viabilizar"

Numa semana marcada pelo arranque dos trabalhos no Parlamento, após as férias, a TSF entrevista os vários líderes parlamentares. Questionado sobre que medidas é que o Chega está pronto a viabilizar, no âmbito da crise energética, económica e social, Pedro Pinto afirma que o partido estará "ao lado" de todas as medidas que sejam para apoiar.

"Tudo o que seja bom para os portugueses, tudo o que tenha influência direta no bolso dos portugueses, estamos dispostos a viabilizar. O Chega tem sido um partido muito aberto a isso, não nos preocupamos se a medida vem do PCP, do BE ou do PS. O que interessa são medidas que melhorem a vida dos portugueses", assegura.

Pedro Pinto relembra que o Chega e também outros partidos já pediram a baixa do IVA: "Numa altura em que a inflação é galopante e traz mais receitas para o Governo, não se entende porque é que os impostos não baixam."

Relativamente à revisão constitucional, Pedro Pinto diz que, "apesar de acharmos que está caduca e ultrapassada, temos sempre atuado dentro dessa constituição".

"Temos que iniciar o projeto de revisão constitucional, todos os partidos políticos já perceberam que esta constituição já não serve, é uma constituição com demasiada carga ideológica e que tem de ser revista, mais cedo ou mais tarde. É altura de nós, os partidos políticos, juntarmo-nos todos, e rever a constituição", acrescenta.