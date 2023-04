"Tentativa de fazer combate político." Medina diz que mulher de Galamba "não foi nomeada" pelo Governo

O ministro das Finanças, Fernando Medina © André Kosters/Lusa

Fernando Medina esclareceu, esta terça-feira, que a mulher de João Galamba "não foi nomeada" pelo Governo nem tem "nenhuma nomeação à espera de nenhum cargo que dependa de algum membro do Governo".

"Estão a questionar o ministro das Finanças por uma nomeação que o diretor-geral do departamento de estudos de planeamento e relações internacionais do Ministério das Finanças não fez, só pela simples razão que é mulher de Galamba", afirmou o ministro das Finanças no Parlamento.

"Laura Cravo é quadro de uma instituição da administração pública. Como centenas de quadros da administração pública encontra-se ao abrigo do regime de mobilidade a desempenhar funções noutro departamento que não é aquele que é o quadro originário. Começou a desempenhar funções na preparação da presidência portuguesa em 2020 devido às suas competências na área dos mercados e serviços financeiros. No exercício dessas competências assumiu uma coordenação técnica de uma equipa do gabinete de estudos de planeamento e relações internacionais do Ministério das Finanças", explicou Fernando Medina.

Laura Cravo "não foi nomeada pelo senhor diretor-geral diretora de departamento, não vai ser nomeada diretora de departamento pela razão muito clara de o senhor diretor-geral pretender que o cargo seja provido em concurso publico", adiantou.

O governante considerou também que esta é uma "tentativa de fazer combate político com pessoas que são familiares de titulares de cargos políticos". "É um nível deplorável, cada um escolhe o seu estilo e forma de estar na política, não me baixarei a esse nível."

O programa "Exclusivo", da estação TVI, noticiou na segunda-feira que Laura Abreu Cravo, mulher do atual ministro das Infraestruturas João Galamba, coordena há um ano o Departamento de Serviços Financeiros no Ministério das Finanças, liderado por Fernando Medina, embora a nomeação nunca tenha sido publicada em Diário da República.

À TVI, o Ministério das Finanças referiu que Laura Abreu Cravo é funcionária de origem da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e está no GPEARI [Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais] ao abrigo de um Acordo de Cedência de Interesse Público.

"Considerando a experiência e percurso de Laura Abreu Cravo e a necessidade de melhor articular os trabalhos do GPEARI nesta área, foi convidada a permanecer no referido Gabinete, exercendo a partir de março de 2022 funções de acompanhamento e participação do processo legislativo europeu na área dos serviços financeiros, bem como de coordenação e representação da participação do GPEARI em comités técnicos", pode ler-se, de acordo com a resposta das Finanças publicada no 'site' da estação televisiva.

O Ministério das Finanças defendeu que Laura Abreu Cravo "não desempenha uma função dirigente na Administração Pública, razão pela qual não houve lugar à sua nomeação [em Diário da República] pelo Diretor-geral do Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais", ainda de acordo com a resposta enviada à TVI.