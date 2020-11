Ter alta e ficar no hospital. Governo promete mais 400 camas no setor social

© Nuno Fox/Lusa

O Governo assinou uma adenda ao compromisso com as instituições sociais que vai permitir, nos próximos seis meses, aumentar 400 camas para pessoas que já tiveram alta clínica, mas que não têm uma casa ou as condições necessárias para deixar o hospital.

António Costa lembrou que já havia um acordo neste sentido, mas que a realidade da pandemia aumentou a necessidade desta entreajuda, já que há "inúmeras pessoas que, estando hospitalizadas, já têm alta clínica, já não têm nenhuma razão para continuarem no hospital, mas por falta de alternativas acabam por permanecer durante muito tempo nos estabelecimentos hospitalares".

Desde o início da pandemia de Covid-19, "já mais de mil pessoas" obtiveram alta social, tendo sido "realojadas, libertando camas dos hospitais" e estando numa "nova residência" através das instituições sociais.

Como tal, esta medida de apoio ao reforço de emergência dos equipamentos sociais e de saúde (MARESS) tem como objetivo aumentar esse número com a criação de mais 400 camas nos próximos seis meses.

"Não haja espaço para fantasmas sobre fronteiras ideológicas de setor público, setor privado, setor social. Cada um te a sua função, não numa lógica de concorrência, mas numa lógica de complementaridade", realçou o primeiro-ministro.

E é exatamente nesta lógica que o chefe do Executivo quer permanecer mesmo após a crise pandémica, deixando claro que "esta mudança não é para os próximos meses, é uma mudança que vem para ficar, é uma nova forma de trabalhar".

"Há mais pessoas com necessidade de ter uma residência digna além das pessoas que a têm nesta fase de combate à Covid", afirma, apelando a que este protocolo seja "um empurrão definitivo para poder ter resolvido um problema que durante anos se arrastou".

