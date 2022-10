"Termina um bloqueio histórico." Costa saúda interligações energéticas entre Portugal, Espanha e França

© Tiziana Fabi/AFP

O primeiro-ministro saudou esta quinta-feira as "bases de um entendimento sobre interligações energéticas" entre Portugal, Espanha e França, afirmando que o acordo irá contribuir para "pôr fim ao isolamento energético da Península Ibérica".

"Tive hoje uma reunião muito construtiva com o Presidente [francês] Emmanuel Macron e com o primeiro-ministro [espanhol] Pedro Sánchez, em que alcançámos as bases de um entendimento sobre interligações energéticas entre os nossos três países", lê-se numa publicação divulgada na página de António Costa na rede social Twitter.

Segundo o primeiro-ministro, os líderes dos três países voltarão a reunir-se "no início de dezembro com o objetivo de concretizar este entendimento, que contribuirá para pôr fim ao isolamento energético da Península Ibérica, para a transição energética e para a segurança de abastecimento da União Europeia (UE) no seu conjunto".

Em declarações aos jornalistas, António Costa realçou a importância de se ter terminado "um bloqueio histórico em torno do tema das interconexões da península ibérica com o conjunto da Europa".

"Chegámos a um acordo para ultrapassar definitivamente o antigo projeto chamado MindCat e construir um novo projeto que designámos de acordo de energia verde e que permitirá completar a interconexão entre Portugal e Espanha, entre Celorico da Beira e Zamora, e também fazer uma ligação entre Espanha e o resto da Europa, ligando Barcelona a Marselha por via marítima", explicou.

Os governos de Portugal, França e Espanha alcançaram esta quinta-feira um acordo para acelerar as interconexões ibéricas, abandonando o projeto existente, destinado apenas ao gás, por um outro que prevê um gasoduto marítimo para transportar também hidrogénio 'verde'.

"Chegámos a acordo - os três governos - de subsistir o projeto do MindCat por um novo projeto, que se irá chamar um corredor de energia 'verde', que irá unir a Península Ibérica a França e, portanto, ao mercado energético europeu, através da alternativa Barcelona e Marselha, criando um 'pipeline' [gasoduto] para o hidrogénio 'verde' e também durante a transição para o gás, entre Barcelona e Marselha", anunciou o chefe de Governo espanhol, Pedro Sánchez, na chegada ao Conselho Europeu, em Bruxelas, e após uma reunião entre os três líderes esta manhã.