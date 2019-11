Tese de Ventura criticava discriminação de minorias. Deputado nega "contradição"

© André Kosters/ Lusa

A tese de doutoramento de André Ventura criticava a discriminação das minorias e mostrava preocupação com a expansão do poder das polícias e com a "subversão do modelo constitucional". O documento foi analisado pelo Diário de Notícias, jornal ao qual o deputado do Chega nega contradições entre aquilo que escreveu na época e aquilo que defende agora.

De acordo com o semanário, a tese de André Ventura, concluída em 2013, na Universidade de Cork, Irlanda, incide sobre as políticas antiterrorismo que se seguiram ao ataque de 11 de setembro nos EUA "e o modo como transformaram os sistemas judiciais e policiais do Ocidente, criando aquilo que denomina de "lei criminal do inimigo" e que considera pôr em risco os fundamentos constitucionais das democracias".

O documento analisado pelo DN tem restrições de acesso até 2022, algo que André Ventura justifica com o facto de estar a pensar passar a tese para livros.

Confrontado com a disparidade entre o que defende na tese e o discurso político mais recente de André Ventura, o deputado nega ao DN que haja contradições: "A minha tese não é uma questão de opinião, é uma questão de ciência".

"Não vejo contradição porque uma coisa é criticar uma estigmatização judicial - que houve nos processos de Guantánamo, por exemplo, e foi até reconhecido pelo Congresso dos EUA, é puramente científico - e outra uma posição política de se dizer 'para o futuro devemos ter em conta que a presença de pessoas oriundas de alguns países onde o fundamentalismo islâmico é mais forte deve ser controlada'", explica ao semanário.