"Testemunhei as suas raras qualidades." Sócrates recorda Freitas do Amaral

O ex-primeiro-ministro José Sócrates com os seus ministros de Estado António Costa, ministro da Administração Interna, Freitas do Amaral, ministro dos Negócios Estrangeiros, e o ministro das Finanças, Teixeira dos Santos, em 2006

Por Cátia Carmo 03 Outubro, 2019 • 16:42 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

José Sócrates reagiu esta quinta-feira à morte de Diogo Freitas do Amaral, recordando-o como uma figura com "raras qualidades". O ex-primeiro-ministro teve um papel importante na vida do fundador do CDS porque foi com a entrada para o primeiro Governo socialista de Sócrates, como ministro dos Negócios Estrangeiros, que Freitas do Amaral viria a selar o divórcio com a sua família política, à direita, em Portugal e na Europa.

Pub Pub

"Sempre testemunhei as suas raras qualidades, não apenas de inteligência mas também de cultura política. Essa cultura humanística influenciou o projeto europeu, que foi sempre a orientação que seguiu em toda a sua longa carreira política", recordou José Sócrates em declarações à RTP.

Pub Pub

Embora tenha permanecido menos de dois anos no Governo de Sócrates, entre 2005 e 2006, o "casamento" com os socialistas levou à suspensão do Partido Popular Europeu (PPE). Antes que a suspensão fosse oficializada, em abril de 2005, Freitas saiu pelo seu próprio pé.

José Sócrates, em declarações à RTP, recorda Freitas do Amaral como figura singular da política portuguesa, que enobrece a democracia 00:00 00:00

"Deixa-nos uma marca na história da política portuguesa, uma marca que enobrece a democracia e que serviu a ideia de um Portugal europeu, que foi sempre a sua orientação principal. Eu era deputado quando ele decidiu reassumir a sua posição de deputado para fazer um discurso pela Europa, numa altura em que nascia em Portugal uma cultura política cética relativamente ao projeto europeu", acrescentou o antigo primeiro-ministro.