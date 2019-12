Testes nucleares na Coreia do Norte servem para fazer face a ameaças das "forças hostis"

© Shamil Zhumatov/Reuters

Por Rita Costa com Sara Beatriz Monteiro 14 Dezembro, 2019 • 15:21

A Coreia do Norte avança que os mais recentes testes de defesa que tem realizado servem para fazer face às ameaças nucleares dos Estados Unidos da América, adianta a agência Reuters.

De acordo com a Reuters, que cita a agência de notícias estatal, um militar norte coreano avisa que as "forças hostis", incluindo os Estados Unidos, devem abster-se de provocar a Coreia do Norte se quiserem tem um Ano Novo pacífico.

O aviso surge depois de esta manhã Pyongyang ter revelado que fez um segundo teste numa base de lançamento de mísseis.



O líder norte-coreano Kim Jong-un deu um prazo até ao final do ano para as negociações com os Estados Unidos e avisou que pode seguir um "novo caminho" se os norte americanos não fizerem concessões.