Tiago Barbosa Ribeiro é o candidato do PS à câmara do Porto

O presidente da Comissão Política da Concelhia do Partido Socialista do Porto, Tiago Barbosa Ribeiro, vai candidatar-se pelo partido à Câmara Municipal do Porto nas próximas eleições autárquicas, apurou a TSF.

A proposta de nomear Tiago Barbosa Ribeiro como candidato à presidência da Câmara do Porto será votada esta segunda-feira, na reunião da Comissão Política Concelhia, que decorre a partir das 21h30.

Na conferência de imprensa convocada pelo partido para esta tarde, Tiago Barbosa Ribeiro disse ser tempo de "virar a página" e oferecer à cidade "um projeto autárquico alternativo que esteja à altura dos pergaminhos do PS no Porto".

"Não ignoro nenhuma das dificuldades desta candidatura, num contexto já de si complexo como a pandemia e não só (...) Como disse Mário Soares, só é derrotado quem desiste de lutar", afirmou.

Questionado pelos jornalistas se o secretário-geral do PS e primeiro-ministro, António Costa, tinha concordado com a candidatura, Tiago Barbosa Ribeiro assegurou que a mesma "mereceu a confiança de todos os membros" do partido.

"Não podia partir para uma candidatura sem o apoio dos órgãos do PS", sublinhou.

Também questionado sobre o convite endereçado pelo PS ao atual secretário de Estado da Mobilidade, Eduardo Pinheiro, para encabeçar a corrida à presidência da Câmara do Porto, Tiago Barbosa Ribeiro disse não interessar "discutir o passado".

"Não sinto que o partido está divido, sinto é que tem de estar unido", destacou.

Quanto à recandidatura do atual presidente da autarquia, o independente Rui Moreira, o presidente da Comissão Política Concelhia do Porto do PS afirmou que vai ser "um combate eleitoral muito difícil".

"Temos de estar unidos para um combate muito difícil (...). Os processos autárquicos contra um presidente que se recandidata são mais difíceis de disputar, mas não temos problemas em identificar os problemas que temos pela frente", afirmou.

Tiago Barbosa Ribeiro nasceu em 1983, no Porto, e licenciou-se em Sociologia pela Universidade do Porto.

Deputado do partido socialista desde 2015, Tiago Barbosa Ribeiro foi eleito, em 2016, presidente da Comissão Política Concelhia do Porto do PS, tornando-se o presidente mais jovem dessa estrutura.

Foi membro da Assembleia de Freguesia do Bonfim e, atualmente, é deputado na Assembleia Municipal do Porto.

A Câmara do Porto é liderada pelo independente Rui Moreira, cujo movimento elegeu sete mandatos nas autárquicas de 2017, aos quais se somam quatro eleitos do PS, um do PSD e um da CDU.

São já conhecidas as candidaturas de Ilda Figueiredo (CDU), Sérgio Aires (BE), Vladimiro Feliz (PSD), Diogo Araújo Dantas (PPM), André Eira (Volt Portugal), António Fonseca (Chega) e a recandidatura do atual presidente da autarquia, o independente Rui Moreira.

As eleições autárquicas têm de ser marcadas pelo Governo para entre 22 de setembro e 14 de outubro.

Em Portugal há 308 municípios (278 no continente, 19 nos Açores e 11 na Madeira) e 3.092 juntas de freguesia (2.882 no continente, 156 nos Açores e 54 na Madeira).