"Toda a normalidade." Montenegro desvaloriza ida à reunião do grupo parlamentar do PSD

O presidente do Partido Social Democrata (PSD), Luís Montenegro © António Cotrim/Lusa

Por Maria Augusta Casaca com Carolina Quaresma 04 Julho, 2023 • 12:03

Luís Montenegro desvalorizou, esta terça-feira, a sua ida à reunião do grupo parlamentar do PSD, agendada para a próxima quinta-feira. Têm surgido vozes no partido que contestam o líder parlamentar Joaquim Miranda Sarmento, mas o presidente do PSD lembrou que já tem participado noutras reuniões.

"Eu estou em contacto direto, permanente e diário com o grupo parlamentar e vou, com alguma frequência, às reuniões do grupo parlamentar e é com toda a normalidade que eu vou fazer também na quinta-feira", afirmou em declarações aos jornalistas.

O líder do PSD, que está a fazer um périplo para alertar para as questões da saúde, não quis alongar-se sobre o que espera do relatório da Comissão de Inquérito à TAP, que será entregue esta terça-feira. Montenegro espera que o documento contenha aquilo que se passou durante as sessões.

"Sobre esse assunto que posso dizer, é muito simples: o que se espera de um relatório é que possa verter para o seu texto a verdade daquilo que foi apurado. É isso que eu espero", frisou.