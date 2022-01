Todos contra (quase) todos. Costa e Rui Tavares no primeiro de 30 debates

Eram para ser 36 debates televisivos, mas passaram a 30, depois da recusa do PCP em debater nos canais por cabo, deitando por terra um frente-a-frente entre Jerónimo de Sousa e Catarina Martins. Os debates começam este domingo, com o pontapé de saída entre António Costa (PS) e o estreante Rui Tavares (Livre).

O primeiro dia de debates só encerra depois de Catarina Martins (BE) esgrimir argumentos com André Ventura (Chega), e a 3 de janeiro Rui Rio e o líder do Chega debatem um possível Governo à direita.

Até 16 de janeiro, quando arranca a campanha eleitoral, os líderes dos partidos que conquistaram um assento parlamentar em 2019 debatem entre todos. O frente-a-frente mais esperado é a 13 de janeiro: António Costa (PS) mede forças com Rui Rio (PSD), em simultâneo nos três canais generalistas.

Nos próximos 14 dias há debates televisivos para todos os gostos, sem folgas, e apenas a 3,7 e 15 decorre apenas um frente-a-frente.

A 20 de janeiro, já em plena campanha eleitoral, a TSF, Antena 1 e Renascença acolhem o debate final entre os nove partidos que conquistaram assento parlamentar nas últimas legislativas.

Confira a data dos 30 debates televisivos antes das legislativas:

2 de janeiro, domingo

21h00: PS vs Livre (RTP1)

22h00: BE vs Chega (SIC Notícias)

3 de janeiro, segunda-feira

21h00: PSD vs Chega (SIC)

4 de janeiro, terça-feira

18h30: BE vs Livre (SIC Notícias)

21h00: PS vs PCP (TVI)

22h00: CDS vs PAN (RTP3)

5 de janeiro, quarta-feira

18h30: CDS vs IL (RTP3)

21h00: PSD vs BE (SIC)

22h00: Chega vs Livre (CNN)

6 de janeiro, quinta-feira

21h00: PS vs Chega (RTP1)

22h00: BE vs IL (SIC Notícias)

7 de janeiro, sexta-feira

21h00: PSD vs CDS (TVI)

8 de janeiro, sábado

21h00: PS vs PAN (TVI)

22h00: PSD vs Livre (RTP1)

9 de janeiro, domingo

21h00: PS vs CDS (SIC)

22h00: IL vs Chega (RTP3)

23h00: PAN vs Livre (SIC Notícias)

10 de janeiro, segunda-feira

18h30: BE vs PAN (RTP3)

21h00: PSD vs IL (SIC)

22h00: CDS vs Livre (CNN)

11 de janeiro, terça-feira

18h30: IL vs PAN (SIC Notícias)

21h00: PS vs BE (RTP1)

12 de janeiro, quarta-feira

18h30: CDS vs Chega (CNN)

21h00: PSD vs PCP (SIC)

22h00: IL vs Livre (SIC Notícias)

13 de janeiro, quinta-feira

21h00: PSD vs PS (simultâneo RTP1, SIC e TVI)

14 de janeiro, sexta-feira

18h30: PAN vs Chega (SIC Notícias)

21h00: PS vs IL (TVI)

22h00: BE vs CDS (RTP3)

15 de janeiro, sábado

21h00: PSD vs PAN (RTP1)