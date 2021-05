"Todos defendemos um cessar-fogo." Costa diz que Israel tem de parar com bombardeamentos

O primeiro-ministro, António Costa © João Relvas/Lusa

Por TSF 18 Maio, 2021 • 13:48 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

António Costa diz que Israel tem de parar com os bombardeamentos. Na segunda-feira, Joe Biden numa conversa com o primeiro-ministro israelita manifestou o apoio a um cessar-fogo em Gaza. Já esta terça-feira de manhã, o primeiro-ministro português, em declarações antes de começar a Cimeira Sobre o Futuro das Economias Africanas, que decorre em Paris, sublinhou que o Governo concorda com a posição expressada pelo Presidente dos EUA.

"É evidente que todos defendemos um cessar-fogo e, mais do que isso, a criação de condições de convivência entre os povos e Estados. Essa é claramente a posição de Portugal e é necessário que Israel pare imediatamente com estes ataques e que possamos, efetivamente, regressar a um ponto onde o caminho para a paz seja possível e não se agrave este caminho para o conflito", explicou António Costa.

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia reúnem-se, esta terça-feira à tarde, para discutir a escalada de tensão entre Israel e a Palestina. A Amnistia Internacional pede que os estados-membros neguem e suspendam o envio de armas para Israel e para grupos armados palestinianos.

Os confrontos entre as milícias palestinianas de Gaza e Israel prolongam-se há nove dias, sem que se verifiquem progressos no sentido de uma trégua.

A guerra já provocou a morte a 212 pessoas na Faixa de Gaza e dez mortos em território israelita.

A tensão escalou no passado dia 10 de maio com o lançamento de rockets das milícias palestinianas contra território de Israel que responde com ataques aéreos de grande intensidade.