Todos os membros do Conselho de Estado testaram negativo para Covid-19

© António Cotrim/Lusa

Por TSF com Lusa 05 Outubro, 2020 • 19:36

Todos os membros do Conselho de Estado que estiveram presentes na reunião desta semana testaram negativo para infeção por Covid-19, confirmou à TSF o Palácio de Belém.

Soube-se este domingo que António Lobo Xavier testou positivo, isto depois de ter participado num Conselho de Estado especial, com a presença da presidente da Comissão Europeu, Ursula Von der Leyen. Os resultados confirmam que não houve casos de infeção durante a reunião.

Esta segunda-feira soube-se que os testes de diagnóstico de infeção com o novo coronavírus realizados no domingo pelo chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, pelo presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, e pelo primeiro-ministro, António Costa, deram negativo.

Testaram também negativo outros cinco conselheiros de Estado: os antigos presidentes da República Jorge Sampaio e Aníbal Cavaco Silva, Francisco Pinto Balsemão, Leonor Beleza e Francisco Louçã.

O Conselho de Estado reuniu-se na terça-feira, no Palácio da Cidadela, em Cascais, entre as 14:00 e as 18:00, tendo como convidada a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen (que, entretanto, também testou negativo, mas vai manter-se em isolamento até terça-feira).



Esta foi a primeira reunião presencial do órgão político de consulta do Presidente da República em período de pandemia de covid-19, depois de duas reuniões por videoconferência.



O chefe de Estado escolheu o Palácio da Cidadela, em Cascais, precisamente para "assegurar o devido distanciamento físico", de acordo com uma nota da Presidência da República.



Dos 19 membros do Conselho de Estado, apenas o ensaísta Eduardo Lourenço, de 97 anos, não participou nesse encontro, a que três conselheiros - Carlos César, Vasco Cordeiro e António Damásio - se juntaram por videoconferência, enquanto os restantes compareceram presencialmente.



O Conselho de Estado é composto pelos titulares dos cargos de presidente da Assembleia da República, primeiro-ministro, presidente do Tribunal Constitucional, Provedor de Justiça, presidentes dos governos regionais e pelos antigos Presidentes da República.



Integra, ainda, cinco cidadãos designados pelo chefe de Estado, que são António Lobo Xavier, Eduardo Lourenço, Luís Marques Mendes, Leonor Beleza, António Damásio, e cinco eleitos pela Assembleia da República: Carlos César, Francisco Pinto Balsemão, Francisco Louçã, Rui Rio e Domingos Abrantes.



A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão e trinta mil mortos no mundo desde dezembro do ano passado, incluindo 2.018 em Portugal.