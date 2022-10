"Todos temos muitas saudades do Brasil." Costa espera reaproximação com eleição de Lula

© Patrícia de Melo Moreira/AFP (arquivo)

O primeiro-ministro, António Costa, destacou esta segunda-feira a eleição de Lula da Silva como uma "nova oportunidade" de reaproximação entre Portugal e Brasil, país de quem, nas palavras do líder do Governo, "todos nós temos muitas saudades".

À margem de uma visita para acompanhar a preparação da Web Summit, que começa esta terça-feira em Lisboa, o primeiro-ministro explicou que já teve oportunidade de falar com Lula da Silva.

"Todos nós temos muitas saudades do Brasil e esta é uma nova oportunidade para nos reaproximarmos, num ano em que assinalamos os 200 anos da independência do Brasil", realçou António Costa.

A eleição de Lula da Silva traz também, na ótica do primeiro-ministro português, "grande esperança" ao mundo em matéria de combate às alterações climáticas.

"Quando ouvimos o Presidente eleito reafirmar o seu compromisso para a desflorestação zero da Amazónia, percebemos a grande contribuição que significa, do Brasil, para o combate às alterações climáticas e para termos um mundo que possa, antes de atingir o ponto de não retorno, conseguir inverter a trajetória e reduzir a emissão de gases com efeito de estufa, preservar oceanos e os recursos naturais", assinalou.

Num ato eleitoral que encarou como uma "vitória da democracia brasileira", Costa defendeu ser "muito importante as eleições terem sido disputadas e renhidas" mas não quis comentar o silêncio de Jair Bolsonaro, que ainda não falou depois de conhecidos os resultados.