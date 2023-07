Transparência e Integridade lamenta tudo "feito ao contrário" nas leis dos partidos

© Paulo Alexandrino/Global Imagens (arquivo)

Por Gonçalo Teles* 14 Julho, 2023 • 14:16 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Para a Associação Transparência e Integridade, refletir sobre a lei que rege os partidos políticos não chega, é preciso clarificá-la. Depois do apelo do Presidente da República ao início da noite desta quinta-feira, Nuno Cunha Rolo notou esta manhã no Fórum TSF que, em matéria de "legislação e regulação" é tudo feito "ao contrário daquilo que devia ser".

O líder da associação lamenta que toda a legislação seja "muito fechada e muito pouco discutida e debatida fora de portas" e não deixa de notar que, quando há discussões sobre o tema no Parlamento, "aquilo é sempre [com] agendamentos de votação feitos à última hora, são sempre no fim do ano civil, nalguns casos até já foi feito na véspera de Natal, ou mesmo depois do Natal, ou no fim da sessão legislativa".

Lei é "muito fechada e muito pouco discutida e debatida fora de portas". 00:00 00:00

Nuno Cunha Rolo assinala que, assim, "não há estudos e não há debate" e que muita da responsabilidade pode ser atribuída aos partidos.

"É aceitável que assessores parlamentares tenham funções de funcionários partidários? É aceitável isto? Ou podemos ir a outros órgãos de soberania, como os assessores do Governo. É aceitável que sejam também funcionários partidários? Quer dizer, acho que não é aceitável", comentou.

Cunha Rolo defende que a "clareza desta situação deve partir dos princípios do que é que é aceitável e do que não é aceitável" e avisa até que "só o facto de haver esta reação pública a esta discussão já é indicador de que isto não é algo que seja aceitável até do ponto de vista da confiança dos cidadãos".

Nuno Cunha Rolo deixa avisos aos partidos. 00:00 00:00

O Presidente da República sugeriu esta quinta-feira uma reflexão sobre a norma da Lei do Financiamento dos Partidos que prevê uma subvenção anual para assessoria dos grupos parlamentares e a sua eventual clarificação. Falava aos jornalistas a propósito operação judicial que levou à realização de buscas na residência do anterior presidente do PSD, Rui Rio, e na sede nacional deste partido.

Sem comentar diretamente a operação judicial, o chefe de Estado abordou a questão da natureza dos grupos parlamentares, defendendo que são simultaneamente órgãos dos partidos e do parlamento, e da dúvida sobre se as verbas que lhes são atribuídas para pessoal podem ou não ser gastas com assessores que trabalham para o partido fora do parlamento.

*com Manuel Acácio