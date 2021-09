Transportes, hospitais e grandes superfícies. Saiba onde o uso de máscara continua a ser obrigatório

© Tiago Petinga/Lusa

A Assembleia da República deixou cair a exigência de máscara na rua, mas o Governo continua a exigir a medida em locais com aglomerados. A máscara mantém-se obrigatória nos transportes públicos, visitas aos hospitais, espetáculos culturais sempre que não exista distância de dois metros entre as pessoas, assim como nas grandes superfícies comerciais.

"Passamos, por isso, a uma fase que assenta na responsabilidade individual de cada um. Não podemos esquecer que a pandemia não acabou, e que embora controlada, o risco permanece. Sabemos que as vacinas não asseguram imunidade total, e há uma faixa muito pequena de recusa de vacinação", disse o primeiro-ministro, no final do Conselho de Ministros.

Costa alerta, por isso, que o risco existe, e Portugal recebe turistas de vários pontos do mundo, pelo que é essencial prudência. O primeiro-ministro lembra que o inverno, com frio, pode traduzir-se em infeções respiratórias, como a gripe, assim como um maior risco de contaminação com a Covid-19.

"Temos que continuar a assumir um dever individual de prevenir e combater a pandemia. Isso pressupõe que tenhamos segurança", disse.

António Costa reforça que as decisões do Governo confirmam o que foi antecipado em junho, "com base nas previsões". "No dia 1 de outubro, o conjunto de medidas entrarão em vigor", explicou, respondendo às críticas de eleitoralismo.

António Costa reforçou, pouco depois, que no comércio local não é necessário o uso de máscara, mas sim nos espaços em que há pessoas em situação de risco, como em lares e hospitais. "Nas salas de cinema com espaço, sem que as pessoas estejam em cima umas das outras, podem estar sem máscara", diz.

Costa lembra que Portugal "já tem uma experiência consolidada" com a pandemia, pelo que as pessoas já não têm que usar máscara, mas devem continuar a prevenir a doença.

"Todos compreendemos que a exigência de máscara não faz sentido daí a necessidade de certificado. Esperamos que esta seja uma medida que vá desaparecendo", apontou.