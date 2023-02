"Tratar todos os municípios da mesma forma é um erro." Montenegro critica fim de vistos gold

Luís Montenegro, presidente do PSD © Miguel A. Lopes/Lusa

O presidente do PSD criticou esta sexta-feira o pacote de medidas anunciado pelo Governo na quinta-feira e enunciou vários "erros", desde o fim dos vistos gold ao tratamento por igual de todos os municípios do país.

"Tratar todos os municípios da mesma forma é um erro, porque o mercado em Lisboa e no Porto é muito diferente de Pinhel ou Bragança", disse Luís Montenegro aos jornalistas em Pinhel.

O mesmo acontece, segundo Luís Montenegro, com os vistos gold. "Acabar com os vistos gold em todo o território nacional é frustrar muita da capacidade de investimento em zonas de baixa densidade", considera o líder social-democrata.

Luís Montenegro aponta que outro "erro" do Governo é "não contar com a iniciativa privada e com as cooperativas de habitação".

"É uma visão estatizante que fica muito aquém que daqueles que foram as ideias que o PSD dois dias antes do Governo. Mais uma vez, o PSD não só se antecipou ao Governo, como tem um projeto muito mais ambicioso e estratégico de revolução no mercado habitacional português", afirma.

Relativo ao apelo da Iniciativa Liberal para o PSD juntar-se ao pedido de fiscalização sucessiva do pacote da habitação, Montenegro afirma que "há uma certa precipitação, senão mesmo um equívoco, porque ainda não há uma legislação".

"Para haver uma apreciação sucessiva da constitucionalidade é preciso haver legislação", complementa o líder do PSD.