Três anos depois de Pedrógão Grande, Marcelo alerta para a "lentidão da justiça"

© Paulo Novais/Lusa

Marcelo Rebelo de Sousa assistiu à missa de homenagem às vítimas dos incêndios de Pedrógão Grande e voltou a alertar para a "lentidão da justiça". "A justiça tem o seu tempo e há aspetos que têm sido levados a investigação e isso tem demorado muito tempo", explica o Presidente da República.

O chefe de Estado acredita que a tragédia abriu espaço para que mais portugueses entendam "melhor as desigualdades, assimetrias e a situação descriminada de parcelas do território nacional" e sublinhou que a "única maneira de combater e prevenir certas situações é com desenvolvimento económico e social".

O Presidente da República insiste que este desenvolvimento tem de ser "mais rápido e mais pujante", frisando que "há mais a fazer pela coesão territorial".

Além disso, os incêndios de 2017 foram "importantes para repensar muitos aspetos da Proteção Civil, da capacidade de prevenção e resposta para o futuro", bem como para a revisão da legislação.