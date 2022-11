Troca de cadáveres. Ministro aguarda inquéritos para decidir demissões no Hospital de Faro

Manuel Pizarro © Tiago Petinga/Lusa

Por Lusa/TSF 08 Novembro, 2022 • 17:09 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O ministro da Saúde considerou esta terça-feira o caso da troca de cadáveres no Hospital de Faro "absolutamente lamentável" e disse que vai aguardar os resultados dos inquéritos para decidir sobre o pedido de demissão da administração do hospital.

"Está em curso não só um inquérito interno no hospital, como também a Entidade Reguladora da Saúde e o próprio Ministério Público anunciaram abertura de inquéritos", disse o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, que falava na audição conjunta das comissões parlamentares de Orçamento e Finanças e da Saúde, sobre o Orçamento do Estado para 2023.

Manuel Pizarro respondia a perguntas do deputado Rui Cristina, do PSD, tendo garantido que o caso "tem de conduzir a um cabal apuramento de responsabilidades".

O governante confirmou ter recebido o pedido da administração do hospital, que colocou o lugar à disposição, sublinhando: "Faz sentido esperar pelo cabal apuramento de responsabilidades para tomar decisões".

"Aguardemos com a tranquilidade devida e tomemos todas as medidas para ajudar as famílias a lidar com este processo", afirmou o ministro.

De acordo com uma nota de imprensa divulgada na segunda-feira pelo Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), a troca na identificação de dois doentes falecidos no Hospital de Faro ocorreu no dia 3 de novembro.

Segundo o centro hospitalar -- que agrega as unidades de Faro, Portimão e Lagos -, a situação levou a que um dos corpos fosse indevidamente recolhido pela agência funerária e posteriormente cremado.

Na sequência desta ocorrência, o Conselho de Administração do CHUA abriu um inquérito interno e colocou os cargos à disposição.

Também na segunda-feira, tanto a Entidade Reguladora da Saúde como o Ministério Público disseram ter aberto processos sobre esta matéria.