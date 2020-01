Trump, Chega e ataques pessoais. A campanha do CDS numa caixa de comentários

Os candidatos debateram na sede do CDS à porta fechada © Manuel de Almeida/Lusa

O único debate entre os candidatos à liderança do CDS-PP foi exclusivo para militantes, mas a discussão estendeu-se às plataformas públicas. Francisco Mendes da Silva, presidente da distrital de Viseu e apoiante de João Almeida, justificou num artigo no Jornal de Negócios o apoio ao atual porta-voz centrista.

As críticas aos adversários de João Almeida resumem-se na intenção de "quererem encostar o CDS o mais possível à direita". Mendes da Silva coloca mesmo Francisco Rodrigues dos Santos (mais conhecido como Chicão), candidato e líder da Juventude Popular (JP), ao lado de Trump, Bolsonaro, Salvini, Abascal ou Orbán.

O candidato mais jovem à liderança dos centristas não se ficou, e reagiu numa publicação na página do Facebook de Mendes da Silva. Chicão garante que nunca referiu os políticos elencados pelo apoiante de João Almeida, e que a argumentação do próprio demonstra que a sua capacidade crítica está "mais ao nível da Isabel [Moreira] (filha do fundador do CDS e deputada do PS) do que do Professor Adriano [Moreira]".

Os valores não caducam na política mesmo quando se fala de adversários

O candidato centrista, visivelmente irritado com as palavras a ele dirigidas, adianta ainda que Mendes da Silva não leu "uma única página do seu programa político" e que critica os restantes candidatos porque não consegue encontrar explicações para "o insucesso da receita para o CDS".

O líder da JP remata dizendo que o seu adversário é António Costa e não Francisco Mendes da Silva ou a estratégia que o militante de Viseu "defendeu copiosamente até aos 4%".

Lobo d'Avila juntou-se à discussão

A discussão entre os dois foi exatamente a porta de entrada para Filipe Lobo d'Avila. Embora não tenha sido visado no texto, o quarto candidato à sucessão de Assunção Cristas juntou-se à conversa para acusar Mendes da Silva de querer colocar a disputa apenas entre dois candidatos: João de Almeida e Francisco Rodrigues dos Santos.

Dá jeito, faz parte da cartilha, mas esta disputa não é a dois

Embora admita que as razões elencadas por Mendes da Silva são as mesmas que o fazem apresentar uma candidatura à liderança do partido, garante que o apoiante de João Almeida o ignora "intencionalmente". "O Partido não é vosso e quem escolhe são os militantes", conclui.

As respostas às respostas surgiram pouco depois

Francisco Mendes da Silva não quis deixar a discussão cair e respondeu aos comentários dos candidatos visados. A Chicão responsabiliza-o por lançar "acusações sectárias" e cola-o ao "PCP do tempo de Zita Seabra". Refere que não está "raptado" por ideias de esquerda, como Francisco Rodrigues dos Santos elucida.

O apoiante de João Almeida recupera um artigo que escreveu onde explicava porque se opunha aos "conservadores" da chamada "nova direita" europeia. O artigo, na altura, mereceu uma (outra) resposta de Francisco Rodrigues dos Santos, em que criticava as noções de "moderação" e "centrismo" do militante do CDS com o "o conservadorismo Canal Q". As palavras de Rodrigues dos Santos fazem alusão ao programa "Sem Moderação", onde Mendes da Silva é comentador, uma parceria do Canal Q com a TSF.

Ainda assim, Mendes da Silva termina com um convite para que os dois se encontrem em Viseu para dissipar "a ideia caricatural" que o jovem candidato tem sobre o militante viseense.

Defines-te nesta candidatura pela negativa, contra alguém

Para Lobo d'Avila a resposta foi mais curta e concisa. Mendes da Silva refere que o antigo deputado se definiu negativamente na campanha, por se ter colocado "contra alguém". Embora garanta que respeita a candidatura de Lobo d'Avila, "não viu razão para o identificar como defensor de um partido sectário". Acrescenta ainda que admira a coragem e disponibilidade do candidato.

A publicação na página pessoal de Francisco Mendes da Silva leva mais de cem comentários, entre os protagonistas e restantes cibernautas. Resta saber se a discussão ficará por aqui.

O congresso para eleger uma nova liderança do partido está agendado para 25 e 26 deste mês, em Aveiro.