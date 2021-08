"Tudo está a postos" para vacinar crianças antes do início do ano letivo

António Costa © António Cotrim/Lusa

O primeiro-ministro António Costa congratulou-se, esta terça-feira, com a luz verde dada pela Direção-Geral da Saúde à vacinação universal de jovens entre os 12 e os 15 anos, afirmando que "tudo está a postos" para garantir a vacinação dessa faixa etária antes do ano letivo.

"Congratulo-me que a ciência tenha confirmado ser possível cumprir o nosso dever de garantir proteção universal a todas as crianças maiores de 12 anos. #vacinaçãoCOVID19 #COVID19", partilhou o primeiro-ministro no Twitter, antes de sublinhar que o próprio anunciou "a 21 de julho, no debate sobre o estado da Nação" que tudo está pronto para "garantir a administração de duas doses de vacinas até ao início do ano letivo".

"As vacinas foram compradas, a logística aprontada e o calendário definido: jovens entre 12 e 17 anos podem ter vacinação completa até 19 de setembro", aponta também.

A Direção-Geral da Saúde recomendou esta terça-feira a vacinação universal das crianças e jovens entre os 12 e os 15 anos, deixando assim de ficar circunscrita a situações específicas, como os casos em que têm doenças de risco.

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, anunciou em conferência de imprensa em Lisboa que "a DGS recomenda a vacinação de todos os adolescentes dos 12 aos 15 anos de idade", sem necessidade de indicação médica.

Graça Freitas explicou que a decisão surge depois de analisados "novos dados disponibilizados nos últimos dias", em concreto os impactos registados nos "mais de 15 milhões adolescentes vacinados nos Estados Unidos e na União Europeia" que revelaram ser "extremamente raros" os casos de miocardites e pericardites.

