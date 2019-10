Turismo do Centro desafia António Costa a criar ministério do Turismo

© Orlando Almeida/Global Imagens

Por TSF com Lusa 09 Outubro, 2019 • 13:42 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O presidente da Turismo do Centro, Pedro Machado, desafiou esta quarta-feira o primeiro-ministro indigitado, António Costa, a criar o Ministério do Turismo e da Sustentabilidade, "reconhecendo institucionalmente o peso que este setor tem na economia do país".

Pub Pub

A proposta surge no dia em que António Costa realiza uma primeira série de reuniões com as forças parlamentares de esquerda para assegurar as condições de um futuro Governo, na sequência das eleições legislativas de domingo, que terminaram com a vitória, sem maioria absoluta, do PS.

Pub Pub

"O país tem oportunidade de reconhecer um setor que tem um peso no país bem mais significativo do que outros tutelados habitualmente por ministérios", refere Machado, lembrando que Portugal foi considerado dois anos consecutivos como o melhor destino do mundo pelos World Travel Awards.

Com um ministério do Turismo e da Sustentabilidade, será possível alargar a todo o território nacional, nomeadamente ao interior do país, o conceito de desenvolvimento turístico sustentável, defende.

A criação de um ministério para tutelar o setor seria também um reconhecimento do esforço dos empresários e dos trabalhadores do turismo, "uma indústria que tem contribuído como nenhuma outra para a boa saúde da economia", argumenta Machado.

"É necessário dar um passo qualificante e qualitativo daquilo que representa o turismo em Portugal", diz Pedro Machado, acrescentando que o setor vale 13,7% do PIB (Produto Interno Bruto).

O líder da entidade regional, que agrupa cem municípios do Centro do país, defende que "é importante que exista um ministério que represente o Turismo de forma autónoma no Conselho de Ministros", sobretudo num período em que economia portuguesa assenta cada vez mais nos serviços e o turismo é a principal indústria que exporta serviços.

"O primeiro-ministro tem nas mãos a possibilidade de reconhecer de maneira institucional a importância do turismo para a economia nacional, ao mesmo tempo que valoriza um setor que tão bem representa Portugal no mundo", conclui o líder da Turismo Centro.