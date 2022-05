Ucrânia convida deputados portugueses a visitar Kiev

© Sergey Dolzhenko/EPA

Os deputados ucranianos convidaram uma delegação portuguesa para ir a Kiev, no que seria "uma visita histórica". A presidente da comissão parlamentar para a adesão da Ucrânia à União Europeia, Ivanna Klympush-Tsintsadze, está a ser ouvida na Assembleia da República, numa comissão conjunta dos Negócios Estrangeiros com os Assuntos Europeus.

A deputada ucraniana diz que a visita vai contribuir para que os portugueses "vejam com os próprios olhos" os crimes de guerra cometidos na Ucrânia.

"As pessoas conseguem ver, com os seus próprios olhos, as cidades destruídas e não se pode ficar indiferente. Gostávamos de convidar uma delegação do vosso parlamento a visitar Kiev. Seria uma visita histórica, que nunca aconteceu em 30 anos", atira.

A deputada acrescenta que a visita iria contribuir para "o estreitar das relações entre os dois países".

Quanto à adesão da Ucrânia à União Europeia, o deputada e presidente da comissão de Negócios Estrangeiros, Olexsander Merezkho defende que, além dos critérios europeus, trata-se de uma "questão política".

"Isto é uma questão política. Não vale a pena falar dos critérios que são duradouros, não podem ser totalmente objetivos. Por isso, pedimos todo o apoio", disse.

Já um outro deputado ucraniano acrescentou que o mundo está a assistir a um genocídio, e pediu mais apoio nas sanções à Ucrânia: "A Europa não tem o direito moral de ficar calada, e não ajudar a Ucrânia."

Do lado português, houve unanimidade no apoio à Ucrânia, com a direita a pedir ao Governo que não deixe dúvidas quanto à adesão da Ucrânia à União Europeia. A sessão, na Sala do Senado, ficou marcada, mais uma vez, pela ausência dos deputados do PCP.

Notícia atualizada às 18h25