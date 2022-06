Ucrânia na UE? BE a favor de estatuto de candidato já, mas sem baixar exigências

A coordenadora Nacional do Bloco de Esquerda, Catarina Martins © António Cotrim/Lusa

A coordenadora do BE manifestou-se esta sexta-feira favorável a que seja concedido já à Ucrânia o estatuto de país candidato à União Europeia, mas defendeu que não devem ser baixados os standards de exigência futuros para que este país adira.

"A posição do BE é simples: achamos que deve ser aceite o estatuto de candidato da Ucrânia à União Europeia. Naturalmente, a integração da Ucrânia na União Europeia precisa de requisitos que, neste momento, não estão cumpridos, e que a União Europeia se deve empenhar em que sejam conseguidos", afirmou.

Catarina Martins falava aos jornalistas na residência oficial do primeiro-ministro, depois da reunião com António Costa e com o secretário de Estado Adjunto Tiago Antunes que estão a receber os partidos com representação parlamentar para preparar o Conselho Europeu da próxima semana, em que se discutirão as candidaturas à adesão à União Europeia da Ucrânia, República da Moldova e Geórgia.

Para a coordenadora do BE, a Ucrânia terá de cumprir, para "um dia" poder aderir à União Europeia, os requisitos em domínios como "o respeito pelo Estado de Direito democrático e os direitos, liberdades e garantias", defendendo que a UE "não deve baixar os 'standards'" nesses valores.

