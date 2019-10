"UE vai tentar reduzir a tensão." Marcelo na Grécia para discutir confrontos na Síria

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa © Manuel de Almeida/Lusa

Por Cátia Carmo 10 Outubro, 2019 • 18:49 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Marcelo Rebelo de Sousa já está em Atenas, na Grécia, para em conjunto com outros chefes de Estado da União Europeia discutir, durante a próxima sexta-feira, o conflito militar na Síria e o Brexit. Sobre o que está a acontecer entre a Turquia e a Síria, o Presidente da República disse ser um dos temas mais preocupantes do momento.

Pub Pub

"Já existe uma posição conjunta da União Europeia e Portugal perfilha essa posição, que é de preocupação com a situação que está a assumir uma forma de escalada. Há que evitar essa escalada, que haja uma degradação das condições", explicou Marcelo Rebelo de Sousa.

Pub Pub

Já sobre o Brexit, Marcelo revelou que os chefes de Estado vão tentar manter abertas as portas para um acordo até ao último minuto.

"Venho aqui transmitir o que Portugal tem feito em termos bilaterais para ter em conta a situação dos portugueses no Reino Unido e dos britânicos em Portugal. Virei também falar da próxima reunião do Grupo de Arraiolos, que vai acontecer em Portugal, em outubro de 2020, com quase dúzia e meia de chefes de Estado", revelou o Presidente da República.

No que toca à situação política nacional, um dia depois de António Costa ter reunido com os partidos de esquerda e o PAN para tentar chegar a um acordo que garanta a estabilidade da próxima legislatura, o Presidente recusou comentar, sublinhando que já assumiu qual é a sua posição sobre essa matéria.

"Repito apenas o que disse, que é: estão a ser seguidos os procedimentos normais e o calendário apontado desde a primeira hora", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.

Por fim, sobre o facto de o Conselho das Finanças Públicas ter revelado, esta quinta-feira, que prevê mais crescimento e menos défice para Portugal até ao final deste ano, Marcelo afirmou que, na chegada a Atenas, recebeu várias felicitações de outros chefes de Estado por esses resultados tão positivos.

"O que posso dizer é que já tive aqui, na chegada a Atenas, reações de pares meus que me felicitaram, em nome de Portugal, com a convicção de que, de facto, o percurso feito em termos orçamentais poderia permitir, este ano e nos próximos, resultados melhores do que era esperado", acrescentou o Presidente da República.