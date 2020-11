UGT favorável a estado de emergência que não prejudique economia

O secretário-geral da UGT, Carlos Silva © António Cotrim/Lusa

A UGT é favorável a um estado de emergência desde que não prejudique a economia e não implique cortes salariais. À saída da conversa com o Presidente da República, o líder da UGT, Carlos Silva, apelou à articulação da mensagem e para que não haja medidas tomadas em cima do joelho. Como afirma que aconteceu com a autorização de público na Fórmula 1, em Portimão.

"O Governo deu um mau exemplo na altura em que autorizou 27 500 pessoas em Portimão. Milhões de portugueses não podem ir aos hospitais, não podem ir visitar os mais idosos nos lares de terceira idade e não podem participar nos funerais. Como é que 27 500 podem e os outros não podem? É esta uniformização de critérios que o Governo tem de forçar", explicou Carlos Silva.

É por isso que o líder da UGT pede uma maior articulação entre todos no combate à pandemia.