"Um calvário diário." Deputados do PSD Algarve exigem requalificação da EN-125

Por Fernando Alves com Carolina Rico 30 Março, 2021 • 09:40

Os deputados Cristóvão Norte, Rui Cristina e Ofélia Ramos deram esta segunda-feira entrada na Assembleia da República de um projeto de resolução com vista a que o Governo concretize as obras de requalificação da Estrada Nacional 125 (EN-125), entre Olhão e Vila Real de Santo António.

Os deputados consideram que não existe "qualquer obstáculo" jurídico para que a obra de requalificação não avance, uma vez que a concessionária e o Estado já se notificam mutuamente da resolução contratual, segundo informou o ministro das Infraestruturas.

Para o PSD, independentemente da decisão do tribunal arbitral sobre a EN-125, depois de um processo que se "arrasta há 11 anos", a requalificação da via regressou à jurisdição do Estado, pelo que a concretização da obra depende apenas do Governo.

Em declarações à TSF, o deputado Cristóvão Norte afirma que a requalificação desta estrada é "essencial para o Algarve". O estado da via faz com que as viagens se tornem "um calvário diário" e coloca em risco os condutores, alerta.