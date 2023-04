"Um caminho sério e responsável." Inês Sousa Real é recandidata à liderança do PAN

Inês Sousa Real © Paulo Alexandrino/Global Imagens (arquivo)

Inês Sousa Real é recandidata à liderança do PAN, tendo como mandatária da candidatura Bebiana Cunha, antiga líder parlamentar. Ouvida pela TSF, a porta-voz do PAN defende uma linha de continuidade e destaca que é o partido da oposição com mais iniciativas legislativas aprovadas.

"Há um trabalho de continuidade, sem prejuízo do arrojo que temos que trazer sempre aquando de uma nova candidatura. Parece-nos que é fundamental que haja cada vez mais interesse no papel do PAN na sociedade. Recordo que o PAN tem sido o partido da oposição que mais iniciativas legislativas tem feito aprovar", afirma Inês Sousa Real, sublinhando o "interesse daquele que é o debate de ideias para uma mudança de paradigma do ponto de vista ambiental, da proteção de animais ou dos direitos humanos".

O antigo deputado Nelson Silva anunciou na semana passada a candidatura à direção do PAN. O cineasta considera que o partido está em risco de desaparecer e acusa a atual direção de ter tornado o PAN num partido monotemático. Inês Sousa Real contrapõe com uma atuação abrangente, desde a habitação à transparência.

"Foi pela mão do PAN que se introduziu o 'Housing First' no Orçamento do Estado no combate à pobreza, também o debate em torno de dignidade menstrual e do direito não só à baixa médica como à distribuição de produtos menstruais, o combate à discriminação, os direitos das pessoas LGBTI, o direito à habitação, o combate à corrupção e o reforço da transparência. O PAN tem tido uma abrangência na sua atuação, sem negar aquela que é a sua causa fundacional e a sua origem. Tem sido um partido holístico que defende as três causas que formam o seu ideário", considera.

A porta-voz do PAN rejeita ainda que o partido esteja a seguir o caminho da irrelevância.

"É normal e é saudável que exista pluralidade de ideias dentro das forças partidárias, isso significa que os partidos estão vivos em matéria do debate de ideias. Aquilo que não posso aceitar é a ideia de que o PAN está remetido à irrelevância política. Recordo que ainda recentemente foi pela mão do PAN que se acabou com os estágios profissionais não remunerados para os jovens, também alterámos o prazo de prescrição dos crimes sexuais de menores para 30 anos, e a lei de proteção aos animais", explica Inês Sousa Real.

Do ponto de vista ambiental, a porta-voz do PAN destaca que foram conseguidas medidas "muito significativas" no Orçamento do Estado, "como a taxa de carbono reverter para os passes sociais".

"O PAN tem feito um caminho sério e responsável, até do ponto de vista fiscal", sustenta, recordando que foi o PAN que conseguiu introduzir no cabaz essencial a IVA zero os "leites e iogurtes vegetais".

O PAN chegou a ter quatro deputados, mas ficou reduzido a apenas um nas últimas eleições legislativas. Agora, Inês Sousa Real diz que o objetivo passa por criar mais concelhias e atrair os jovens.

"É um compromisso desta direção não só a integração daquilo que é uma maior participação das estruturas e a criação de mais concelhias e mais distritais para a consolidação do PAN a nível nacional. Temos em curso aquela que é a avaliação e um projeto para integrar a família europeia dos Verdes e também temos alterações a propor ao nível estatutário para a criação dos jovens PAN, porque não podemos estar constantemente a falar naquela que é a fatura climática que vamos deixar às gerações mais jovens e depois não promover, dentro das estruturas partidárias, esta mesma participação dos mais jovens", indica.

Entre os objetivos de Inês Sousa Real está ampliar a voz do partido nas europeias e recuperar o deputado perdido na Madeira.

"O PAN vai ter momentos desafiantes pela frente como as próximas eleições na Madeira, onde queremos recuperar um lugar que já tivemos e que deixámos de ter, conquistando um deputado também regional na Madeira. Vamos ter, daqui a um ano e pouco, eleições europeias e pretendemos recuperar a representação nestas instâncias, porque isso permitir-nos-á reforçar a voz do PAN e fazer avançar mais as nossas causas", acrescenta.

Inês Sousa Real afirma que os estatutos do partido não permitem eleições diretas, pelo que a liderança deve ser decidida em congresso, que deverá acontecer no verão.