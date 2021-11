"Candidato à liderança dizer mal do PSD não podia acontecer." Rangel terá "desconhecimento do partido"

"O doutor Paulo Rangel não é exatamente um militante muito ativo nos últimos anos" © Maria João Gala/Global Imagens

Por Rui Polónio e Catarina Maldonado Vasconcelos 04 Novembro, 2021 • 10:11 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Ribau Esteves, autarca de Aveiro que venceu as últimas autárquicas com maioria absoluta, critica Paulo Rangel, depois de o candidato à liderança nas eleições internas do PSD ter considerado que o partido apresentava um défice de presença política no país. Rangel sublinhou, na noite de quarta-feira, em Évora, que o PSD não assumiu a função patriótica de fazer oposição ao Governo de António Costa, o que deixa os social-democratas sem argumentos para marcarem a diferença no combate político que se avizinha.

Na perspetiva do autarca, o candidato à liderança do PSD não conhece o partido nem o país."O doutor Paulo Rangel não é exatamente um militante muito ativo nos últimos anos, no que diz respeito à vida partidária. Nunca o vimos ganhar uma Câmara Municipal ou a ser candidato a uma junta de freguesia ou a uma assembleia municipal."

Ouça as declarações de Ribau Esteves. 00:00 00:00

Ribau Esteves acusa mesmo: "[Paulo Rangel] Terá certamente um nível de desconhecimento muito grande da vida do partido. Neste momento, um candidato à liderança do PSD a andar a dizer mal do PSD... Isto de facto não podia estar a acontecer."

Estas acusações constituem, sustenta Ribau Esteves, uma "proposta alternativa àquela que o Partido Socialista, em campanha plena, anda a fazer por todo o país".

"O meu principal adversário foi a Comissão Política da concelhia do PSD Aveiro, apoiante do doutor Paulo Rangel nestas eleições." O autarca de Aveiro, que acabou de vencer a sétima eleição autárquica, admite que "não há partidos perfeitos", e que, por isso, "o PSD tem patologias". Ribau Esteves defende, contudo, que esta não é uma discussão para um social-democrata ter agora em praça pública.

"O PSD é um partido de implantação nacional, como sabemos. Tem momentos mais altos, momentos mais baixos..." No entanto, vinca Ribau Esteves, o PSD tem representação política no país. "O doutor Paulo Rangel acabou de visitar a Câmara de Vila Viçosa, uma das câmaras que o Partido Social-Democrata ganhou nestas eleições."