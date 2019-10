Um Governo de doutorados e juristas, com um dentista advogado

© João Relvas/Lusa

O novo secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, André Moz Caldas, é uma exceção e, ao mesmo tempo, faz parte da maioria: é licenciado em Medicina Dentária (caso raro em qualquer Governo) e em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Lisboa (faculdade que, mais uma vez, é aquela que, de longe, 'dá' mais governantes ao país).

Segundo a leitura das respetivas notas biográficas, o segundo Executivo de António Costa volta a ter nos licenciados em Direito a sua principal fonte de recrutamento: 26, a contar com o próprio primeiro-ministro, em 70 governantes entre ministros e secretários de Estado.

Seguem-se os licenciados em Economia (11), Engenharia (8) e Sociologia (5).

A Faculdade de Direito da Universidade Lisboa também volta a ser a que dá mais governantes a um executivo, num total de 17 neste novo Governo de António Costa (o próprio também se licenciou nessa faculdade).

Se no passado já era raro alguém chegar a ministro ou secretário de Estado sem ter estudado no ensino superior, o novo executivo socialista consegue ter mais doutorados (24) que licenciados (23), mestres (11) ou pós-graduados (9).

Apesar da presença de tantos juristas no Governo, os advogados estão longe de ser a profissão maioritária, sendo muito mais comum (cerca de três dezenas de casos) a presença de governantes que ao longo da sua carreira foram em algum momento da vida ou ainda são professores universitários ou investigadores na academia.



Do advogado dentista à governante com 600 artigos publicados



Entre os novos governantes do XXII Governo Constitucional destaque, no entanto, para alguns percursos menos comuns, com destaque para o já referido André Moz Caldas que aos 37 anos sublinha, nas notas biográficas, que é médico dentista e advogado "com as inscrições suspensas voluntariamente nas respetivas ordens profissionais devido ao exercício de funções públicas", nomeadamente, entre 2015 e 2019, chefe de gabinete do Ministro das Finanças, Mário Centeno.

Patrícia Gaspar, outra novidade do novo Governo, como secretária de Estado da Administração Interna, também tem várias características únicas: é a única licenciada em Relações Internacionais e a única que se licenciou no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, além de a única que tem no currículo o serviço na Marinha e na proteção civil nacional.

A futura secretária de Estado da Valorização do Interior, Isabel Ferreira, destaca-se no 'campeonato' dos artigos científicos.

A vice-presidente do Instituto Politécnico de Bragança e Diretora do Centro de Investigação de Montanha vem de Trás-os-Montes com um doutoramento em Química mas também com a edição de quatro livros internacionais, 52 capítulos de livros e a publicação de mais de 600 artigos científicos e várias patentes.

A nota biográfica publicada pelo Governo sublinha que "é uma das investigadoras mais citadas mundialmente", estando no top 1% dos nomes mais citados das academias.